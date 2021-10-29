Вольск, Саратовская область, 29 октября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Саратовской области в отношении заведующей детским садом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение денежных средств, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере»). По информации пресс-службы СУ СКР по региону, руководитель дошкольного учреждения похитила около 820 тыс. рублей.

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В период с января 2019 года по 10 августа 2021 года заведующая детсадом в городе Вольске воспользовалась служебным положением и оформила фиктивные дополнительные соглашения по совмещению должностей к трудовым договорам 13 подчиненных ей сотрудников. Фактически обязанности работники не выполняли. При этом начисленные им кроме основной зарплаты деньги они лично передавали руководителю. Заведующая похищенными денежными средствами на общую сумму 819 756 рублей распорядилась по личному усмотрению.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Балаково заведующая детским садом фиктивно трудоустроила свою знакомую на должность медсестры, которая передала ей более 858 тыс. рублей, перечисленные в счет оплаты труда.

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