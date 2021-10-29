Магас, , 09:47 — REGNUM В Ингушетии пополнился новыми автомобилями автопарк учреждений образования. Республика получила 18 новых автобусов. Они были закуплены на федеральные средства и переданы школам отдаленных населенных пунктов, сообщили в пресс-службе глаыв и правительства региона.

Школьный автобус Rkomi.ru

Среди полученного автотранспорта шесть автомобилей «УАЗ», десять «Газелей» и два «ПАЗа». Как отметил глава республики Махмуд-Али Калиматов, это вторая поставка школьных автобусов в Ингушетию в 2021 году.

«В январе текущего года наши школы получили 12 автобусов. Сегодня мы вручаем ключи ещё от 18 единиц транспорта. Новые машины получат в основном сельские школы», — заявил руководитель субъекта РФ в ходе торжественной церемонии вручения ключей от автобусов.

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