Сухум, , 09:46 — REGNUM В больницах Абхазии нарастает потребность в медицинском кислороде для пациентов больниц. Об этом, как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, доложил на совещании глава минздрава республики Эдуард Бутба.

Медицинский кислород Александр Погожев © ИА REGNUM

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Он отметил, что начались сложности с приобретением кислорода. На этом фоне кислородная станция в Сухуме, которая покрывала потребности столичной инфекционной больницы, сломалась. На её ремонт требуется 580 тыс. рублей. Это нужно делать срочно, так как в России приобретать кислород становится трудней.

«Нам российские коллеги уже начали отказывать в приобретении кислорода в Новороссийске и в Азове. Поэтому очень важно реанимировать этот объект, иначе катастрофы не избежать», — сказал Бутба.

Министр также призвал к ужесточению карантинных мер в республике, так как количество пациентов с COVID-19 в больницах постоянно растёт.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницах Абхазии, по последним данным, находятся 276 пациентов с COVID-19, из которых 106 — в мобильном госпитале МО РФ, развёрнутом в Сухуме. За последние сутки в республике выявили 144 новых случая заражения коронавирусом.

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