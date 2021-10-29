Екатеринбург, , 09:45 — REGNUM В Челябинской области завели уголовное дело по факту совершения руководством одного из предприятий налогового преступления. Об этом сообщает региональное управление СКР.

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Следователи считают, что руководящие сотрудники этой организации знали о выставленных на предприятие инкассовых поручениях для списания недоимок по налогам. Чтобы избежать списания средств со своих счетов, они рассчитывались за продукцию через расчётные счета третьих лиц, а также с помощью взаимозачётов.

Всего от взыскания они скрыли более 2,2 млн рублей. Идут следственные действия.