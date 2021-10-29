Сент-Луис, США, 29 октября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

(сс) Michael Miller Владимир Тарасенко

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забил гол и отдал результативную передачу. Также отличились Колтон Парэйко и Брэйден Шенн.

В составе «Колорадо» дубль оформил нападающий Джей Ти Комфер. Ещё по шайбе забросили Назем Кадри и Кейл Макар.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает 12-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды шесть очков. «Сент-Луис» идёт на втором месте в Западной конференции с 10 очками.

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