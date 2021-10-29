Уфа, , 09:50 — REGNUM Подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка задержали в Башкирии. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, 14 октября 2021 года в Буздякском районе фигурант уголовного дела предложил подвезти восьмилетних девочку и мальчика до дома после школы.

«После того как злоумышленник отвез до дома мальчика, находясь в своем автомобиле «Лада Ларгус», он совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении девочки», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого 57-летнего жителя Белебеевского района задержали. Он сознался в содеянном. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.