29 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Он чувствует себя в достаточно прочном положении, чтобы сначала выслать послов своих союзников, а затем, после того как они проявили в его адрес почтение, отозвать свое решение.

Александр Белов, , 10:36 — REGNUM На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал выслать из республики послов десяти стран Запада, в том числе союзников по НАТО, таких как США. Причиной такого шага стало то, что они пошли на вмешательство во внутренние дела Турции, выступив с совместным заявлением с просьбой об освобождении заключенного в тюрьму филантропа Османа Кавалы.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Турецкий лидер подчеркнул независимость турецкой судебной системы в отношениях с Кавалой, в вину которому вменяют финансирование протестов 2013 года и поддержку неудавшегося государственного переворота 2016 года против Эрдогана, пишет профессор социологии Университета Западной Австралии Амин Сайкал в статье, вышедшей 29 октября в The Strategist.

Решение Эрдогана могло спровоцировать серьезный кризис в отношениях Анкары с Западом. Однако бедствие удалось предотвратить после того, как дипломаты объявили о том, что они обязуются впредь не «вмешиваться» во внутренние дела Турции. Такое развитие событий позволило Эрдогану отступить. Это не первый случай, когда турецкий лидер выражает свой гнев против западных союзников. На этом фоне актуален вопрос, что побудило его занять столь враждебную позицию по отношению к ним.

Реджеп Эрдоган, Джо Байден и Йенс Столтенберг. Саммит НАТО в Брусселе. 2021 Tccb.gov.tr

При Эрдогане Турция переориентировала свою внутреннюю и внешнюю политику. На внутреннем фронте страна перешла в режим делегированной демократии, когда президент обладает достаточной властью, чтобы действовать по своей прихоти в течение срока действия своих полномочий. Эрдоган постепенно усиливал контроль над турецкой политикой, не разрушая полностью ее избирательную демократическую структуру.

Он очень жестко обошелся с внутренней оппозицией, особенно после неудавшегося государственного переворота, в котором он обвинил одного из своих бывших соратников — проповедника и духовного лидера Движения Гюлена Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, который с 1999 года живет в добровольном изгнании в США. Эрдоган насильственно очистил свою администрацию, образовательные учреждения и средства массовой информации Турции от реальных и подозреваемых «гюленистов» ценой того, что его обвинили в серьезных нарушениях прав человека.

На внешнем фронте Эрдоган упорно критиковал США и некоторых европейских союзников за ряд предполагаемых прегрешений с их стороны. Он упрекнул их в том, что они не поддержали в полной мере широкомасштабное подавление им оппозиции, не предоставили Турции достаточной помощи, чтобы справиться с бременем сирийских беженцев, и не отказались от сотрудничества с курдскими меньшинствами в Сирии и Ираке, помощью которых могли воспользоваться стремящиеся к автономии турецкие курды, которые составляют около 20% от 84-миллионного населения страны.

Кроме того, он возмущен отказом Вашингтона выдать Гюлена Анкаре, где тот предстал бы перед судом по обвинению в государственной измене. Турецкий лидер также крайне негативно относится к тому, что США исключили республику из списка покупателей истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитных комплексов С-400.

Полк С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Одновременно он установил тесные экономические, торговые и стратегические связи с Россией и Китаем, а также расширил роль Турции на мусульманском Ближнем Востоке. Упрекая Израиль за то, как Тель-Авив обращается с палестинцами, находящимися под оккупацией, и сочувствуя «Братьям-мусульманам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые запрещены в Египте и взаимодействия с которыми избегают во многих других арабских странах, он вмешался в несколько зон региональных конфликтов от Сирии до Ливии и пошел на сближение с богатым нефтью Катаром для расширения турецкого влияния.

Неудивительно, что Израиль видит в Эрдогане врага, а Саудовская Аравия и некоторые из ее союзников, особенно в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива, считают, что тот стремится возродить «османистские» амбиции. В отличие от Саудовской Аравии, которая претендует на лидерство в мире мусульман-суннитов, Турция улучшила свои отношения с Ираном, который защищает дело шиитского ислама, несмотря на их разногласия в Сирии.

Все это происходит на фоне серьезных экономических проблем Турции. Инфляция и безработица нарастают, турецкая лира потеряла около 50% своей стоимости, а иностранные инвестиции сокращаются. Эрдогана критиковали дома и за рубежом за его авторитарный и нарциссический стиль правления, а также за стремление расстаться с традиционными западными союзниками Турции в пользу лидеров-единомышленников, включая президента России Владимира Путина.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган Kremlin.ru

Эрдоган высмеял все это как чушь. С его точки зрения и с точки зрения преданных сторонников его Партии справедливости и развития, он делал все необходимое, чтобы заставить турецкую демократию работать и укрепить положение страны как гордого, влиятельного и независимого игрока на мировой арене.

Он не видит никакой несовместимости между статусом Турции как важного члена НАТО, обладающего вторыми по численности вооруженными силами в альянсе, и широкими связями с другими державами. Сторонники его партии восхищаются им как сильным, харизматичным и лично набожным мусульманом-националистом, который полностью сознает стратегическое значение Турции как для Запада, так и для Востока. Таким образом, он чувствует себя в достаточно прочном положении, чтобы сначала выслать послов своих союзников, а затем, после того как они проявили в его адрес почтение, отозвать свое решение. Иными словами, Эрдоган — это лидер, действия которого можно критиковать, но которым нельзя пренебрегать.