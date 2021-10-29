Варшава, , 09:41 — REGNUM Польша рассматривает возможность использования права вето в Совете Евросоюза в знак протеста против того, что Суд ЕС оштрафовал Варшаву. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер в эфире Polskie Radio.

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Чиновник напомнил, что, согласно законодательству, Совет ЕС, состоящий из глав всех стран-членов объединения, принимает решения единогласно. Каждая страна имеет право наложить вето на его решения.

«Возможность ветирования некоторых решений — это инструмент, возможность использования которого Польша рассматривает. Если мы его используем, работа Совета Евросоюза будет просто заблокирована. При этом мы надеемся, что Еврокомиссия не заставит польское правительство действовать таким образом», — заявил Мюллер.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша обязана выплачивать в пользу Европейской комиссии штраф в размере 1 миллион евро в день. Соответствующее решение принял Суд Евросоюза. Причиной этого требования выступил тот факт, что в Варшаве до сих пор не выполнили требование Суда ЕС еще от 15 июля этого года. Тогда в этом ведомстве признали судебную систему Польши не соответствующей демократическим нормам и потребовали немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда, так как её деятельность угрожает независимости и беспристрастности судей. В Варшаве не согласны с данным требованием.