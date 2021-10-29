Минск, , 09:39 — REGNUM Телеграмм-каналы Nexta, Nexta-Live и Luxta внесены в перечень экстремистских формирований МВД Белоруссии. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба белорусского МВД в своем официальном Телеграмм-канале.

Здание МВД Белоруссии (сс) Anna Chervonets

«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA, экстремистским формированием и запрете его деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может до конца года подписать указ о создании белорусской государственной корпорации сельскохозяйственного машиностроения.