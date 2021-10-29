Майкоп, , 09:37 — REGNUM В Адыгее установили причастность к совершению убийства двоих членов семьи. Отец и сын помогли скрыть преступление, приняв участие в захоронении трупа. В отношении 44-летнего и 21-летнего подозреваемых возбуждено уголовное дело об укрывательстве преступления, сообщили 29 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Как установили следователи, 24 сентября 2021 года на окраине села Хамышки Майкопского района произошло убийство. Подозреваемый расстрелял 20-летнего молодого человека из карабина «Люгер». Причиной стали неприязненные отношения.

При этом присутствовал его друг. Он помог перенести тело убитого в лес, после чего позвонил своему отцу. Приехавший на место преступления 44-летний мужчина помог своему сыну и убийце закопать труп.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершения преступления.

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