Джакарта, , 09:37 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо предложил включить борьбу с последствиями изменения климата в цели устойчивого развития (ЦУР), сообщает Kompas.

Джоко Видодо Jakarta.go.id

Глава государства заявил, что Индонезия играет важную и стратегическую роль в решении проблемы изменения климата.

Президент Индонезии заявил, что конференция по изменению климата (COP26) пройдет под председательством премьер-министра Великобритании и в нем примут участие около 120 глав государств и правительств.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезииподчеркнул, что страна очень последовательна в решении проблемы изменения климата.

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