Джакарта, 29 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо предложил включить борьбу с последствиями изменения климата в цели устойчивого развития (ЦУР), сообщает Kompas.

Jakarta.go.id Джоко Видодо

Глава государства заявил, что Индонезия играет важную и стратегическую роль в решении проблемы изменения климата.

Президент Индонезии заявил, что конференция по изменению климата (COP26) пройдет под председательством премьер-министра Великобритании и в нем примут участие около 120 глав государств и правительств.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезииподчеркнул, что страна очень последовательна в решении проблемы изменения климата.