Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:36 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области в парке «Народный» открыли памятник святым Петру и Февронье. Инициатором проекта стал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, сообщают СМИ.

Петр и Февронья

Pravoslavie.ru

Глава города Владислав Пинаев отметил, что памятник призван напомнить о ценности семьи в современном мире. Он выразил надежду, что молодожены будут давать клятву любви рядом с новой достопримечательностью.

Напомним, памятник должен был появиться в парке ещё 8 июля в День семьи, любви и верности. Однако до этого момента фигуры отлить не успели.