Нижний Тагил, Свердловская область, 29 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области в парке «Народный» открыли памятник святым Петру и Февронье. Инициатором проекта стал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, сообщают СМИ.

Pravoslavie.ru Петр и Февронья

Глава города Владислав Пинаев отметил, что памятник призван напомнить о ценности семьи в современном мире. Он выразил надежду, что молодожены будут давать клятву любви рядом с новой достопримечательностью.

Напомним, памятник должен был появиться в парке ещё 8 июля в День семьи, любви и верности. Однако до этого момента фигуры отлить не успели.