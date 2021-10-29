* запрещённая в России организация

Ташкент, , 09:34 — REGNUM Власти Узбекистана наладили контакты с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще в 90-х годах. Об этом заявил 29 октября журналистам министр иностранных дел страны Абдулазиз Камилов.

«В 1999 году провели конференцию в Узбекистане с приглашением их делегации во главе с Амир Ханом Муттаки, который сегодня является исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана», — сообщил министр.

Он указал, ссылаясь на свой опыт общения с афганцами и партнерами в мусульманском мире, что «решение многих важных вопросов на Востоке имеет свою специфическую сторону, в связи с чем существующие стандартные подходы не всегда являются продуктивными».

»Поэтому мы постарались иметь постоянные контакты с афганскими партнерами», — пояснил Камилов.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.