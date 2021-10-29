Москва, , 09:33 — REGNUM Соединенные Штаты намеренно разрушала систему оказания консульских услуг в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Tvc.ru

По её словам, американская сторона намеренно не выдаёт визы и расширила срок оформления паспортов. Также США специально переводили дипломатов с консульских направлений на другие.

«Они намеренно рушили оказание консульских услуг американской стороной в России», — сказала она в интервью RTVI.

Захарова посоветовала поинтересоваться у США, зачем они это сделали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный департамент США рекомендовал гражданам России, желающим получить американскую визу, подавать обращение в посольство Соединенных Штатов в Варшаве.

Читайте также: Госдеп рекомендует гражданам РФ получать визу США в Варшаве