Сеул, , 09:32 — REGNUM Власти Южной Кореи уведомили Россию о задержании и экстрадиции в США гражданина РФ Владимира Дунаева, подозреваемого в совершении киберпреступлений на американской территории. Об этом 29 октября сообщили в российском посольстве в Сеуле.

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«В период пребывания подозреваемого в СИЗО <…> консульские сотрудники поддерживали постоянный контакт с россиянином, а также с его родными и близкими, осуществляли передачу корреспонденции, оказывали <…> консульское содействие», — приводит слова представителя посольства РИА Новости.

Также он уточнил, что по итогам судебных слушаний окружной суд Сеула принял решение об экстрадиции в США Дунаева по запросу американской стороны, что было осуществлено 15 октября.

«Дальнейшее содействие российскому гражданину и контакты с американскими правоохранительными органами будут продолжены в США», — добавил представитель российского дипведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что шесть граждан России проходят в США в качестве обвиняемых по делу о вирусе Trickbot.