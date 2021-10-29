Порт-о-Пренс, 29 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Похищенные на территории Гаити граждане США и Канады, которые представляют религиозное объединение Christian Aid Ministries, живы. Об этом сообщает гаитянское издание Nouvelliste со ссылкой на источник в полиции.

Prokuror-kaluga.ru Похищение

«Ведутся переговоры об освобождении иностранцев. Переговоры с похитителями ведет группа по борьбе с похищениями при Центральном управлении судебной полиции. У нас есть доказательства, что живы все похищенные», — сказал собеседник издания.

По его словам, переговоры продолжаются в сотрудничестве с агентами ФБР, однако точную дату освобождения похищенных лиц назвать пока нельзя.