Томск, , 09:30 — REGNUM В администрации президента России обсуждается отставка главы Томской области Сергея Жвачкина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин открыл новую школу в Томске Tomsk.gov.ru

По данным издания, возможность ухода губернатора уже до конца 2021 года «высочайшая».

Добавим, что Сергей Жвачкин возглавляет регион с 2012 года. Его второй губернаторский срок истекает осенью 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее также появились сообщения о скорой отставке главы Хакасии Валентина Коновалова, который может покинуть пост зимой-весной 2022 года. Его полномочия которого истекают в 2023 году.

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