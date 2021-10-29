Сеул, 29 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Южнокорейскую группу BTS номинировали на престижную премию American Music Awards (AMAs), сообщает KBS.

Dispatch Южнокорейская группа BTS

Группа из семи участников была номинирована в трех категориях: «Артист года», «Любимый дуэт или группа» и «Любимая поп-песня».

Южнокорейский бойз-бэнд впервые попал в число номинантов на премию «Артист года». За этот титул южнокорейская группа поборется с Арианой Гранде, Дрейком, Оливией Родриго, Тейлор Свифт и The Weeknd.

В прошлом году группа BTS была удостоена награды «Любимый артист в социальных сетях». В этом году данную категорию исключили из списка номинаций.

Победители будут объявлены 21 ноября.