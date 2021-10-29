Москва, 29 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Московский бизнес увеличил поставки на мировые рынки в 2021 году, сообщил 29 октября мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

По его словам, с января по июль 2021 года объём несырьевого неэнергетического экспорта составил 17,5 млрд долларов, что на 32% больше объёма поставок за тот же период 2020 года.

При этом главными покупателями столичной продукции стали пять государств — Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай и Украина. Всего экспорт производится в 180 стран мира.

Собянин отметил существенное увеличение поставок в Алжир — на 47%, в Данию — в 5,5 раза, а также Сербию — в 8 раз.