Чебоксары, 29 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Чувашии нашли застройщика, который будет достраивать проблемные жилищные позиции в Новочебоксарске. Соответствующее распоряжение о предоставлении земельных участков в аренду подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Согласно распоряжению, обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СМУ-60» передаются четыре участка из земель населённых пунктов в Новочебоксарске по улице Жени Крутовой. Площади участков составляют 5409 кв. метров, 5590 кв. метров, 7995 кв. метров и 5380 кв. метров — всего 24 374 кв. метров.

«В целях реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства по завершению строительства многоквартирного дома, включённого в единый реестр проблемных объектов», — говорится в документе.

Речь идёт о позициях 6, 6а в I микрорайоне Западного жилого района. Участки в жилищном комплексе «Лазурный» передаются в аренду сроком до 31 декабря 2027 года без проведения торгов.

Как сообщало ИА REGNUM, на август 2021 года в Чувашии проблемными жилищными долгостроями числись 14 объектов, из них шесть власти планировали я сдать в эксплуатацию в 2021 году.