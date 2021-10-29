Оренбург, 29 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2021 году оборудуют 20 новых спортивных площадок. Семь футбольных полей с искусственным покрытием уже готовы. Еще 13 площадок находится в стадии монтажа. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Gazprom.ru Футбольное поле

На новые футбольные поля из бюджета региона выделено 100 млн рублей. Спортплощадки уже обустроили в Оренбурге, Орске, Бугуруслане, Оренбургском, Тюльганском и Первомайском районах.

Губернатор Денис Паслер заявил, что ежегодно на реализацию проектов по созданию площадок ГТО будет выделятся из казны по 100 млн рублей, поскольку такие спортивные объекты востребованы. В проекте бюджета на ближайшие три года (2022−2024гг.) финансирование уж предусмотрено.