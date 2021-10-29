Москва, 29 октября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Сегодня, 29 октября, в Москве из-за ухудшения ситуации с коронавирусом дополнительно открылись еще 20 точек экспресс-тестирования на COVID-19, сообщается на портале мэра столицы.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Тестирование на COVID-19

Таким образом, общее количество точек экспресс-тестирования на коронавирус возросло до 70. Горожанам, получившим положительный результат, сразу на месте делают бесплатный ПЦР-тест.

Пункты расположены в торговых центрах, МФЦ и на транспортно-пересадочных узлах. Ежедневно тесты делают 5−7 тыс. человек. Всего москвичи сделали более 80 тыс. тестов. В среднем доля положительных экспресс-тестов составляет 5%.

Как сообщало, по данным на 18 октября, в Москве работали 50 пунктов экспресс-тестирование на заражение коронавирусом.

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