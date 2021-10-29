Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Шесть граждан России проходят в США в качестве обвиняемых по делу о вирусе Trickbot. Это 29 октября следует из документов суда северного округа штата Огайо.

Киберпреступность

При этом в общей сложности в обвинительном заключении, которое приводит ТАСС, говорится о семерых обвиняемых, и которых названы только двое — гражданка РФ Алла Витте и российский гражданин Владимир Дунаев, который ранее был экстрадирован в США из Южной Кореи.

Имена еще четырех граждан РФ и одного гражданина Украины не указываются, и добавляется, что у обвиняемых было еще десять сообщников, имена которых также не называются. Также в обвинении утверждается, что указанные люди действовали в качестве преступной группировки на территории России, Белоруссии, Украины и Суринаме.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент Ирана Ибрагим Раиси подчеркнул необходимость прогнозирования, предотвращения и защиты от кибератак.