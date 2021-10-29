Нальчик, , 09:22 — REGNUM В Кабардино-Балкарии дан старт всероссийскому кинофестивалю «Кабардино-Балкария-100». Форум кинематографистов посвящен 100-летнему юбилею республики. В условиях пандемии коронавируса фестиваль проводится с соблюдением мер предосторожности. Так, открытие проходило в музыкальном театре Нальчика без зрителей.

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В рамках фестиваля будут показаны фильмы «Весури», «Маленький воин», «Ничей», «Под гнездом аиста», «Райцентр», «Яблоки», киноальманах «Пограничное состояние».

Среди гостей форума известные российские деятели кинематографа, в том числе народные артисты СССР и РФ Раиса Рязанова, Зинаида Кириенко, Игорь Скляр, заслуженные артисты России Сергей Колесников и Эвклид Кюрдзидис.

Фестиваль продлится до 31 октября. За его мероприятиями зрители могут следить на интернет-каналах и республиканском телеканале.