Краснодар, 29 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Краснодарском крае завершена уборка винограда, всего в этом году аграрии региона получили урожай в 180 тыс. тонн, об этом сообщили в пресс-службе администрации края. Из-за погодных условий объём полученного урожая оказался на 7% ниже, чем в 2020-м.

Admkrai.krasnodar.ru Виноград

«Из-за циклона в регионе пострадали около 13,5 тыс. гектаров виноградников — практически половина от всей их площади. От переизбытка влаги ягода лопалась, повышался риск развития заболеваний. Но, несмотря на это, наши аграрии смогли собрать достойный урожай — 180 тысяч тонн, всего на 7% меньше, чем годом ранее. Средняя урожайность составила 90 ц/га», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что в 2021 году планируется высадить 1,7 тыс. гектаров новых виноградников, большую часть из них уже заложили весной.

Общая площадь виноградников на Кубани составляет 28,3 тыс. га, это 32% от всех виноградников в России, более 20 тыс. га находятся в плодоносящем возрасте. По поручению губернатора в регионе провели инвентаризацию потенциальных земель, пригодных для выращивания янтарной ягоды, и выявили еще около 50 тыс. га. В 2021 году кубанские виноградари получили около 614 млн рублей господдержки.