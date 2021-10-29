Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве вновь начали работу ещё два обсерватора и пять центров компьютерной томографии, сообщает 29 октября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в городе работают пять обсерваторов и 26 КТ-центров.

Вице-мэр столицы Анастасия Ракова заявила, что ситуация является напряжённой.

«Рост заболеваемости продолжается. С таким устойчивым ростом мы ранее не сталкивались. Но за 20 месяцев пандемии мы сформировали достаточно гибкую и мощную медицинскую антиковидную систему, которая адаптируется под разные варианты развития событий. В городе созданы достаточные коечные мощности», — сказала она.

Заместитель мэра отметила, что 77% коек, которые занимают сейчас ковид-пациенты, ранее использовались от плановую медпомощь.