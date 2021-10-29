Тбилиси, , 09:17 — REGNUM В ходе избирательной компании ко второму туру выборов в органы самоуправления в Грузии сильно накалилась обстановка. Об этом заявил журналистам посол Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель.

Карл Харцель

«Думаю, что во время кампании ко второму туру мы снова наблюдаем высокий уровень поляризации, взаимных оскорблений», — сказал посол ЕС.

Он отметил, что подобная атмосфера не способствует созданию в стране избирательной среды, в том виде, в каком она должна быть в демократическом государстве.

Напомним, второй тур местных выборов в Грузии пройдёт 30 октября. Основное противостояние проходит между правящей партией «Грузинская мечта» и партией «Единое национальное движение» (ЕНД), которую основал экс-президент страны Михаил Саакашвили. Представители ЕНД заявляют о необходимости отстранить «Мечту» от власти, а лидеры правящей партии призывают не допустить возвращения режима Саакашвили.

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