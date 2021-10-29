Душанбе, , 09:17 — REGNUM Китай построит базу для полиции в Таджикистане недалеко от афганской границы, заявил 27 октября анонимный таджикский чиновник на фоне обеспокоенности обеих стран по поводу вероятной поддержки экстремистских группировок со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Спецназ Народно-освободительной армии Китая Xwtoutiao.cn

Этот факт указывает на углубление сотрудничества в области безопасности между бедным с материальной точки зрения Таджикистаном и богатым Китаем, который, как сообщается, держит еще одну базу на юго-востоке бывшей советской республики.

Пожелавший остаться анонимным представитель парламента Таджикистана, как утверждает газета сообщил, что нижняя палата парламента Таджикистана одобрила план строительства базы в Ишкашимском районе горной Горно-Бадахшанской области.

«Все строительство финансируется китайской стороной. После строительства база будет передана таджикской [полиции]», — сказал по телефону пресс-секретарь, который не назвал своего имени.

Он сказал, что Китай выделяет $8,5 млн в качестве помощи для базы. Китайские войска не будут размещены на объекте, сообщает Reuters со ссылкой на представителя парламента. Отвечая на вопрос о сообщениях о базе, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь сказал журналистам: «Я не в курсе ситуации, о которой вы упомянули».

Китай стремился наладить дружественные отношения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после их захвата власти в Афганистана, но призвал расправиться с уйгурскими сепаратистами из числа мусульманского меньшинства, стремящимися проникнуть в его чувствительный пограничный регион — Синьцзян-Уйгурский автономный район.

В то время как другие страны Туркестана установили рабочие связи с новым режимом в Афганистане, Таджикистан выступил против радикалов и отказался от прямых переговоров. Глава республики Эмомали Рахмон выразил тревогу по поводу террористических групп, расположенных в пунктах вдоль ее более чем 1300-километровой границы со страной.

Считается, что группы, о которых говорил Рахмон, включают в себя бывших и нынешних граждан Таджикистана среди своих членов. Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тренирует боевиков в попытке перейти от повстанцев к силам национальной безопасности.

Таджикистан, страна с населением 9,5 млн человек, получил финансовую помощь как от Китая, так и от Соединенных Штатов для строительства и укрепления своих пограничных постов, а также на его территории имеется крупная российская военная база. Сообщается также, что Китай поддерживает совместный военный объект с Таджикистаном в Горно-Бадахшане, который граничит с Синьцзяном.

Пекин ничего не сказал об указанном аванпосте, который по словам Международной кризисной группы, в 2018 году демонстрировал «растущее присутствие Китая в сфере безопасности» в бывшей советской республике.

Как отмечает газета, по данным российских СМИ, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключили союз с этнической таджикской группировкой боевиков, базирующейся на севере Афганистана, которая стремится свергнуть правительство Рахмона.

Возглавляемая Россией Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провела учения на прошлой неделе вблизи таджикско-афганской границы, призванные продемонстрировать, что Москва готова защитить Душанбе в случае вторжения с юга. Китай является крупным инвестором в Таджикистане, и Пекин также несколько раз выступал в качестве донора, передавая, например властям страны, новое здание парламента бесплатно.