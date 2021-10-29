Ташкент, , 09:16 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов отметил успешное проведение в РФ московского формата консультаций по Афганистану.

Афганистан (сс) Todd Huffman

«Хочу поздравить российскую сторону с успешным проведением московского формата консультаций по Афганистану. Внимательно ознакомился с выступлением Сергея Лаврова, итоговым заявлением мероприятия, выступлениями и мнениями всех участников встречи», — заявил Камилов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Министр указал, что «в принципе, взгляды Узбекистана и России по афганской проблеме полностью совпадают».

»Более того, это создает надежную основу для наших совместных действий по такой острой проблеме, как афганский вопрос», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Камилов отметил, что «необходимо обратить внимание на то, что в ходе московского формата были обозначены ключевые проблемы, требующие своего решения».

»Причем это было сделано в спокойном духе, без каких-либо претензий в адрес друг друга. Основной смысл заключался, насколько мы здесь понимаем, в том, что с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) надо работать», — сказал министр.