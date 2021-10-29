Москва, , 09:38 — REGNUM Регионам России нужно увеличить нецелевые дотации или просто оставлять в их распоряжении часть налога на добавленную стоимость. Такое мнение высказала на заседании Госдумы РФ 28 октября депутат от Якутии Сардана Авксентьева («Новые люди»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сардана Авксентьева Якутск.рф

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Она подчеркнула, что большинство региональных бюджетов не в состоянии сами генерировать доходы в размере, достаточном для удовлетворения неотложных нужд граждан.

«В качестве примеров самых ярких — невозможность регионов обеспечить жильём инвалидов и семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. Мы говорим о том, что обеспечение детей-сирот жильём — это обязанность федерального бюджета, и вместе с тем судебные решения и исполнение их также возлагаются на регионы. Льготники и бесплатное лекарственное обеспечение — на них тоже деньги не предусматриваются толком, поэтому это большая проблема для регионов. Зарплата по майским указам также толком не повышается — это тоже все лежит на плечах регионов. Какая работа ведётся в этом направлении и какую часть налога на добавленную стоимость на ваш взгляд можно было бы оставлять в регионах?» — спросила Сардана Авксентьева у министра финансов России Антона Силуанова.

В ответ он заверил в готовности индексировать ежегодный фонд выравнивания бюджетов и продолжать помогать регионам инфраструктурно. На лекарственное обеспечение людей будут выделены дополнительные средства, а по майским указам есть источник дотаций на сбалансированность для регионов, сказал также глава минфина. Он выразил готовность оказывать помощь субъектам РФ при необходимости.

«По НДС сложный вопрос, потому что НДС не только платится, но и возвращается при экспорте, и есть регионы, которые имеют отрицательный НДС, поскольку много экспортируют. Поэтому мы оставили субъектам только те налоги, которые более-менее пропорционально распределены и стабильно поступают. Поэтому по НДС мы не сможем поддержать ваше предложение», — ответил Антон Силуанов.

Вместе с тем, с актуальностью инициативы Сарданы Авксентьевой согласился председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия попала в тройку субъектов России, которые получили самые большие федеральные транши в 2021 году. По этому показателю республика заняла третье место.