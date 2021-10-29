Москва, 29 октября 2021, 09:38 — REGNUM Регионам России нужно увеличить нецелевые дотации или просто оставлять в их распоряжении часть налога на добавленную стоимость. Такое мнение высказала на заседании Госдумы РФ 28 октября депутат от Якутии Сардана Авксентьева («Новые люди»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Она подчеркнула, что большинство региональных бюджетов не в состоянии сами генерировать доходы в размере, достаточном для удовлетворения неотложных нужд граждан.
В ответ он заверил в готовности индексировать ежегодный фонд выравнивания бюджетов и продолжать помогать регионам инфраструктурно. На лекарственное обеспечение людей будут выделены дополнительные средства, а по майским указам есть источник дотаций на сбалансированность для регионов, сказал также глава минфина. Он выразил готовность оказывать помощь субъектам РФ при необходимости.
Вместе с тем, с актуальностью инициативы Сарданы Авксентьевой согласился председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин («Единая Россия»).
Как сообщало ИА REGNUM, Якутия попала в тройку субъектов России, которые получили самые большие федеральные транши в 2021 году. По этому показателю республика заняла третье место.