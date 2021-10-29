Уфа, , 09:18 — REGNUM Антибиотик обнаружили в вареной колбасе известного производителя в Башкирии. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Башкирии.

Докторская колбаса Krascsm.ru

Сообщается, что отобранные пробы колбасы были переданы в испытательную лабораторию Башкирского филиала ФГБУ ЦНМВЛ. В ходе экспертизы было установлено, что в пробе вареной колбасы обнаружен антибиотик. При этом присутствие антибиотиков в пищевой продукции не допускается.

В итоге заведующего лабораторией предприятия по производству колбасы оштрафовали на 21 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выявили более одной тысячи больных лейкозом коров.