Первоуральск, Свердловская область, , 09:15 — REGNUM Жительницам Первоуральска Свердловской области выплатят пособия на детей от 3 до 7 лет. В общей сложности сумма составит более 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Деньги



Следствие, установило что две матери не получали пособие в течение двух лет. Кроме того, одному из отцов была назначена выплата, хотя тот с детьми не проживал.

Права женщин на получение пособия были восстановлены. Им выплатили свыше 75 и 131 тысячи соответственно. В суд направлено дело о взыскании незаконно полученных денежных средств с отца ребёнка.