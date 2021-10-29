Набережные Челны, Татарстан, 29 октября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В отношении 70-летнего владельца квартиры, которая стала эпицентром хлопка газовоздушной смеси в городе Набережные Челны, возбуждено уголовное дело по п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Nabchelny.ru Взрыв газа в жилом доме в Набережных Челнах

До этого следствие рассматривало несколько версий происшествия. Хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования.

Следователи в ходе проведенного осмотра места происшествия пришли к выводу, что причиной хлопка газовоздушной смеси стали умышленные действия владельца квартиры. Подозреваемый проживал в квартире один и состоял на учете у врача-нарколога, так как злоупотреблял спиртными напитками. В 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения. На газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка.

Следствие в ближайшее время обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИА REGNUM напоминает, семье погибшей 22-летней девушки оказана материальная помощь в размере 1 млн рублей, расходы по организации похорон взяли на себя городские власти Набережных Челнов. Пострадавшим выплачены от 100 до 300 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести. Также в размере 10 тыс. рублей предусмотрены единовременные выплаты жильцам и выплаты для компенсации утраченного имущества.

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