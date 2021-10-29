Сеул, , 09:14 — REGNUM В третьем квартале 2021 года экспорт автомобилей из Южной Кореи составил $9,7 млрд, что на 4,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Таможенной службы страны.

Промышленные роботы на автопроизводстве KUKA Systems GmbH

Известно, что на долю автомобилей в общем экспорте страны пришлось около 7%.

Экспорт экологически чистых автомобилей составил 2,8 млрд, что на 54,3% больше по сравнению с третьим кварталом 2020 года.

Поставки в Россию увеличились на 39%, до $548 млн, в Великобританию — на 59,6%, до $506 млн. Однако постав в США, напротив, упали на 16,3%, до $3,75 млрд.

Импорт автомобилей в Южную Корею увеличился на 12,2%, до $3 млрд.