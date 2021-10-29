Сеул, 29 октября 2021, 09:14 — REGNUM В третьем квартале 2021 года экспорт автомобилей из Южной Кореи составил $9,7 млрд, что на 4,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Таможенной службы страны.

Промышленные роботы на автопроизводстве
Промышленные роботы на автопроизводстве
KUKA Systems GmbH

Известно, что на долю автомобилей в общем экспорте страны пришлось около 7%.

Экспорт экологически чистых автомобилей составил 2,8 млрд, что на 54,3% больше по сравнению с третьим кварталом 2020 года.

Поставки в Россию увеличились на 39%, до $548 млн, в Великобританию — на 59,6%, до $506 млн. Однако постав в США, напротив, упали на 16,3%, до $3,75 млрд.

Импорт автомобилей в Южную Корею увеличился на 12,2%, до $3 млрд.