Москва, 29 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Новый тип финансовых пирамид появился в России. Они работают по принципу сетевых онлайн-игр и опасны в том числе для детей и молодёжи, рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях 29 октября РБК.

Admkrai.krasnodar.ru Финансовая пирамида

По его словам, создатели таких пирамид завлекают потенциальных жертв возможностью лёгкого заработка и своей простотой, игровой формой. Пользователь покупает в игровом экономическом проекте определённого персонажа или виртуальную недвижимость, которые должны приносить доход.

«Но, для того чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков — как правило, знакомых или родственников», — пояснил Лях.

Пока таких проектов немного — всего 8% от всех выявленных в третьем квартале года пирамид. Некоторые проекты ещё раскручиваются.

Подобные игры работают по принципу сетевого маркетинга — проект останавливается без новых игроков. Вложенные деньги пользователю вывести не удастся, ведь ими уже завладели мошенники.

Опасны подобные «игры» ещё и тем, «что здесь и младшее поколение, и дети могут пострадать», предупредил представитель ЦБ. Деньги участники проектов перечисляют в том числе посредством электронных платежей или криптовалюты.

Пример подобной игры — CryptoKitties на основе технологии NFT (невзаимозаменяемые криптографические токены), в которой фигурирует криптовалюта Etherium. Игроки здесь покупают, разводят и продают виртуальных кошек.

Читайте также: Эксперт призвал ввести ответственность для участников финансовых пирамид