Москва, 29 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Компания «Газпром экспорт» получил обращение польского нефтегазового концерна PGNiG о снижении цен на газ, сообщили в пресс-службе российской компании.

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«Газпром экспорт» получил обращение польской стороны и в настоящее время изучает его», — сообщили там.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября польский нефтегазовый концерн PGNiG направил «Газпрому» письмо с просьбой снизить цену на поставляемый в Польшу природный газ.

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