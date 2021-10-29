Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар заявил, что отношения США и Сербии укрепляются в ущерб связям между Белградом и Москвой. Он сказал об этом 29 октября на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

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«Я бы сказал, что наши отношения с Сербией улучшаются в ущерб России», — сказал он в ответ на вопрос, поддерживает ли американское внешнеполитическое ведомство продажу военного снаряжения США Белграду.

Также Эскобар добавил, что в настоящее время между сербскими вооруженными силами и Национальной гвардией американского штата Огайо существует прочное партнерство.

«Они тесно взаимодействовали с нами с тем, чтобы укрепить свой миротворческий потенциал, и совсем недавно подписали соглашение о том, чтобы войти в состав международных миротворческих сил и миссий военных наблюдателей на Синайском полуострове», — пояснил, говоря о сербской стороне, заместитель помощника госсекретаря США, добавив, что Вашингтон приветствует взаимодействие с Сербией.

«Мы очень озабочены вредоносным влиянием Китая и России в регионе», — также отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента США по Западным Балканам Габриэль Эскобар заявил, что Белград и Приштина должны продолжить диалог в целях «нормализации отношений».