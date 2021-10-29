Джакарта, 29 октября 2021, 09:08 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что страна очень последовательна в решении проблемы изменения климата, с которой в настоящее время сталкивается мир, сообщает Kompas.
«Позиция Индонезии по вопросу изменения климата очень последовательна. Мы прилагаем все усилия, чтобы выполнить то, что мы взяли на себя. Хочу участвовать в риторике, которую, в конце концов, мы не можем выполнить», — заявил глава государства.
По словам Джоко Видодо, проблема изменения климата должна по-прежнему рассматриваться в рамках достижения целей устойчивого развития (ЦУР).
Напомним, президент Индонезии примет участие в конференции по изменению климата COP26 в Глазго 1−2 ноября 2021 года.