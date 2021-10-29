Джакарта, , 09:08 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что страна очень последовательна в решении проблемы изменения климата, с которой в настоящее время сталкивается мир, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

«Позиция Индонезии по вопросу изменения климата очень последовательна. Мы прилагаем все усилия, чтобы выполнить то, что мы взяли на себя. Хочу участвовать в риторике, которую, в конце концов, мы не можем выполнить», — заявил глава государства.

По словам Джоко Видодо, проблема изменения климата должна по-прежнему рассматриваться в рамках достижения целей устойчивого развития (ЦУР).

Напомним, президент Индонезии примет участие в конференции по изменению климата COP26 в Глазго 1−2 ноября 2021 года.