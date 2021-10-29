Томск, 29 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Томская область за девять месяцев с начала года на госзакупках сэкономила около 860 млн рублей. Из них почти 240 млн удалось сэкономить благодаря формату закупок «малого объёма», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Илья Борило ИА Красная Весна Администрация Томской области

По словам начальника департамента финансов региона Александра Феденёва, «малообъёмные» закупки онлайн стали одной из мер поддержки малого бизнеса в условиях пандемии и принятых ограничительных мер.

Ещё 620 млн были сэкономлены благодаря конкурентным процедурам, что выше показателей января-сентября 2020 года.

«Наряду с этим показатель конкурентности закупок в Томской области сохраняет высокие позиции — среднее количество участников на одну закупку составляет 2,8», — добавили в правительстве.

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