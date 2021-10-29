На Чукотке начальник почты намеревался похитить более 12 млн рублей
Анадырь, 29 октября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Анадыре суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя отдела филиала «Почты России», который признан виновным в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чукотки.
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Судом установлено, что фигурант в 2018 году вступил в предварительный сговор с заместителем генерального директора коммерческой компании направленный на хищение 12,5 млн рублей «Почты России».
Подельники изготовили договоры на оказание услуг и акты приема-передачи выполненных работ на эту сумму, которые фактически не проводились. Документы отправили на оплату.
Но довести свой преступный умысел до конца они не смогли по независящим от них обстоятельствам — вмешались сотрудники службы безопасности «Почты России».
Суд с учетом мнения гособвинителя назначил бывшему почтовику наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
В отношения соучастника ранее назначено наказание в виде двух лет четырёх месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком три года со штрафом в размере 250 тыс. руб.
Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае установлен факт хищения денежных средств в особо крупном размере. В мошенничестве подозревают начальника Благодарненского почтамта филиала ФГУП «Почта России». Бывшая руководитель обвиняется также в превышении должностных полномочий.