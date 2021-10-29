Новосибирск, , 09:08 — REGNUM В Новосибирске в соответствии с постановлением мэрии с 1 октября повышена зарплата учителям, воспитателям, библиотекарям и другим категориям работников городской бюджетной сферы. Об этом сообщила городская администрация.

Зарплата Ника Егорова

Уточняется, что зарплата проиндексирована на 3,9%.

«Повышение заработной платы также предусмотрено специалистам, замещающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы: экспертам, инженерам, техникам и др. Решение вступит в силу после официального опубликования в бюллетене органов местного самоуправления», — уточнили в мэрии.

Отмечается, что индексация заработной платы работников муниципальных учреждений Новосибирска проводилась в последний раз год назад — с 1 октября 2020 года на 3%. В муниципальных учреждениях города работает более 50 тыс. человек.