Ярославль, , 09:07 — REGNUM В Ярославле скандально известное ООО ГК «Маист» хочет признать себя банкротом. В арбитражный суд с заявлением об этом обратился один из учредителей предприятия Евгений Попов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Работы «Маиста» в Ярославле City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Маист» выиграл ряд муниципальных контрактов в Ярославле и области, но в большинстве случаев не выполнил работы. Только с МКУ «Агентство по Муниципальному Заказу ЖКХ» Ярославля было заключено 6 контрактов на сумму 93,8 млн рублей. Из-за невыполнения работ контракты были расторгнуты по соглашению сторон, что дало возможность «Маисту» требовать деньги за «незавершёнку».

Власти Ярославского района пытались признать «королеву госзаказа» недобросовестным поставщиков, но проиграли дело в УФАС. Судя по всему, теперь «Маист» хочет уйти в процедуру банкротства, чтобы избежать ответственности по другим обязательствам и возможным искам, в том числе и от субподрядчиков.

Сложившаяся ситуация напоминает заранее продуманную схему «заработка» денег на бюджетных контрактах при отсутствии их исполнения. Общественники и депутаты не раз высказывали предположение, что у фирмы есть некие «покровители». В пользу этой версии говорит то, что пока «Маисту» и его директору Светлане Лазаревой всё сходит с рук.

Заявление о банкротстве поступило в арбитражный суд Ярославской области. Судья оставил его без движения из-за нехватки документов.

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