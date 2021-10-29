Магнитогорск, Челябинская область, , 09:04 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

«Арена Металлург» Alexmagnitog

В составе «Металлурга» шайбы забросили нападающие Брендан Лайпсик и Джош Карри, оформивший дубль. У «Ак Барса» отличился форвард Никита Дыняк.

На сегодняшний день «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 42 очка. «Ак Барс» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции с 32 очками.

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