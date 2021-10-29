Москва, , 09:03 — REGNUM Москва третий год подряд становится лидером рейтинга цифровизации городского хозяйства «IQ городов» среди 203 крупных городов России по итогам 2020 года, сообщается на портале мэра столицы.

Цифровизация Mos.ru

Города России оцениваются по 47 показателям, которые разделены на 10 направлений: умное ЖКХ, умный городской транспорт, туризм и сервис и т. д. Москва первый и единственный город в России, который набрал в рейтинге более 100 баллов — 103,25 балла из 120 возможных.

Особенно отмечены оснащенность Москвы энергоэффективными интеллектуальными системами освещения и технологии взаимодействия жителей с городом. Также среди городов-миллионников в пятерку лучших также вошли Воронеж, Казань, Екатеринбург и Уфа.

Как сообщало ИА REGNUM, проект Минстроя РФ «Умный город», реализуемый под эгидой программы «Цифровая экономика», должен решать основную задачу — улучшение жизни городских жителей.

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