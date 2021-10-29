Алеппо, Сирия, , 09:02 — REGNUM Полное обследование храма Святой Елены с целью дальнейшей реставрации провели российские археологи в сирийском городе Алеппо. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Института истории и материальной культуры РАН.

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Храм Святой Елены в Алеппо является одной из самых старых раннехристианских церквей, её постройка датируется V веком. Во время обстрелов храм сильно пострадал, его состояние оценивается как критическое, но при этом у него большой запас прочности. В храме, несмотря на попадание бомбы, уцелели даже деревянные балки возрастом около 1,5 тыс. лет.

В ходе детального обследования храма учёные внимательно изучили все элементы конструкции этого памятника римской эпохи. Теперь все данные будут обработаны и включены в 3-D модель, которая позволит точно определить степень разрушения храма и то, каким он был изначально.

Экспедиция российских и сирийских археологов работает с начала 2021 года над проектом «Сохранение раннехристианских древностей на территории САР». Специалисты собрали информацию для подготовки 3-D моделей церкви V—VI века в деревне Дейр аль-Салиб в провинции Хама и базилике Каср-ибн-Вардан, известной также как Храм четырех стихий.

За время работы над проектом планируется обследовать и создать 3-D модели около десятка раннехристианских храмов. После их реконструкции 3-D модели будут выложены на сайт организации и станут доступны всем желающим. Готовые материалы будут переданы сирийской стороне.

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