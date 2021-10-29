Москва, , 09:02 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России шесть лесных пожаров на общей площади 1059 га. Об этом 29 октября сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28.10.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали шесть лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1059 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Амурской области, Хабаровского и Приморского края, а также в Еврейской автономной области.

Помимо того, сообщается, что в настоящее время в России насчитывается шесть лесных пожаров на общей площади 236 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 485 человек, 91 единица техники и два воздушных судна. На авиационном мониторинге задействовано 12 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Свердловской области за сутки потушили ещё два природных пожара.