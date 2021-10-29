Москва, 29 октября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России шесть лесных пожаров на общей площади 1059 га. Об этом 29 октября сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28.10.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали шесть лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1059 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Амурской области, Хабаровского и Приморского края, а также в Еврейской автономной области.

Помимо того, сообщается, что в настоящее время в России насчитывается шесть лесных пожаров на общей площади 236 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 485 человек, 91 единица техники и два воздушных судна. На авиационном мониторинге задействовано 12 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Свердловской области за сутки потушили ещё два природных пожара.