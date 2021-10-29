Уфа, , 09:08 — REGNUM Изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса внес глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Согласно указу, в Башкирии рекомендуется отменить либо перенести развлекательные, культурные, деловые и спортивные мероприятия с число участников свыше 30 человек. Исключение составляют мероприятия, которые планируют проводить по решению республиканского оперативного штаба.

Так, с 30 октября по 7 ноября 2021 года организации здравоохранения и культуры региона продолжат свою работу. С 23:00 до 6:00 часов запрещено проводить зрелищно-развлекательных мероприятия и оказывать услуги общественного питания. Исключение составляет дистанционная торговля. В регионе будет приостановлена работа детских развлекательных центров и детских игровых комнат.

С 29 октября 2021 года жители старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции. Исключение составляют лица, у которых имеется сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19, полученный с использованием портала «Госуслуги» (в электронном или распечатанном виде), либо справка о перенесённом в течение шести месяцев коронавирусе.

В Башкирии справку о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации нужно представлять вместе со справкой об отрицательном результате ПЦР-тесте, полученной не позднее чем за 72 часа.

Работодателям рекомендовано с 29 октября перевести на удаленный режим работы всех сотрудников старше 60 лет и лиц, которые страдают хроническими заболеваниями за исключением работников, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для предприятия, а также лиц с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесённом в течение шести месяцев коронавирусе.

Сотрудников старше 60 лет и работников с хроническими заболеваниями предлагается перевести на «дистант» на четыре недели для вакцинации (при отсутствия медпротивопоказаний) и формирования иммунитета. Работодателям также рекомендовано освободить сотрудников от работы на два дня (с сохранением зарплаты) в случае вакцинации от COVID-19.

Организации и предприятия при выявлении очага COVID-19 вместе с региональным Управлением Роспотребнадзора должны своевременно провести санитарно-противоэпидемиологические мероприятия.

Организациям, которые работают в местах массового скопления людей, занимаются перевозкой пассажиров необходимо усилить санитарно-эпидемиологические мероприятия, ежедневно постоянно проводить дезинфекцию.

Кроме того, минздраву Башкирии нужно обеспечить в короткие сроки качественную обработку информации, которая поступает на Единый портал государственных и муниципальных услуг, по вопросам вакцинации от COVID-19. Если нужно, необходимо привлекать для этой работы добровольцев.